Отца, расчленившего сына в Ленобласти, заключили под стражу

Суд в Выборге заключил под стражу мужчину в Ленобласти, который расчленил собственного сына. Об этом сообщает официальный канал СКР по региону 19 октября.

Теперь 69-летний подозреваемый в убийстве пробудет в СИЗО целых два месяца, пока идет расследование инцидента. Напомним, что в тот день сын пришел к отцу отметить собственный день рождения, но завязалась пьяная ссора.

По версии следствия, отец схватился за нож и несколько раз ударил именинника, тот умер. Тогда пенсионер расчленил его тело, упаковал по пакетам и попытался выкинуть под мост, но инцидент выдала рука, найденная на трассе «Скандинавия».