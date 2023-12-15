Отца школьницы, устроившей массовую стрельбу в Брянске, отпустили из СИЗО

Дмитрия Афанаскина, отца 14-летней школьницы, устроившей стрельбу в гимназии №5 в Брянске, отпустили из СИЗО, сообщило агентство ТАСС . Мужчине назначали запрет на определенные действия.

Суд в Брянске ранее отправил мужчину под арест сроком на два месяца. Его обвиняли в небрежном хранении оружия (ст. 219 УК РФ) и доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

Сам Афанаскин вину в небрежном хранении оружия признал, но обвинения в доведении до самоубийства отверг.

Трагический инцидент произошел утром 7 декабря. 14-летняя Алина вошла в школе с охотничьем оружием «Бекас», спрятав его предварительно в тубус. Никаких трудностей при входе в учебное заведение не возникло, поскольку в школе не работали металлоискатели. Девочка поднялась на 4-й этаж, где проходил урок ее класса. В помещении она сразу же открыла стрельбу, в результате которой убила одноклассницу. Сама она покончила жизнь самоубийством. 7 человек получили ранения и были госпитализированы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Были арестованы заместитель директора школы по хозяйственной работе и генеральный директор охранного предприятия, которое должно было обеспечивать безопасность учебного заведения.