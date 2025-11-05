Ответ США: МБР Minuteman III запустили без боеголовки на фоне дискуссий о ядерных испытаниях

Соединенные Штаты провели внезапный учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, что многие эксперты расценивают как демонстрацию силы после заявлений Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

Американские стратегические силы выполнили показательный запуск МБР Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Важно, что ракета была запущена без боевого оснащения, а ее учебная боеголовка преодолела тысячи километров над Тихим океаном, прежде чем поразить условную цель. Это плановое испытание, о котором Вашингтон уведомляет заранее, на этот раз получило резонансный политический контекст.

Пентагон официально не подтверждает прямую связь пуска с недавними заявлениями президента Трампа, который допустил возможность возобновления полноценных ядерных испытаний. Однако военные аналитики отмечают, что подобные демонстрации всегда служат инструментом стратегической коммуникации.

Ранее стало известно о том, что ВСУ несут потери от обстрелов дронов в Покровске.