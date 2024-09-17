СК: уголовное дело по нападению подростка в челябинской школе не прекратят

Следствие не подтверждает возможность прекращения одного из уголовных дел, возбужденных после нападения в челябинской школе №68, пока продолжается расследование, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что одно из дел, начатых после инцидента в челябинской школе, — за организацию убийства двух или более лиц, — может быть закрыто.

Также уточнялось, что подозреваемый не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и разбирательства будут касаться его родителей и сотрудницы ЧОП.

«Расследование все еще идет, информации по этому поводу пока нет», — заявили в пресс-службе.

По словам уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, после инцидента двоих детей в тяжелом состоянии прооперировали, а двух других отправят в федеральную клинику.

Ранее сообщалось, что детей, пострадавших в челябинской школе, направят на лечение в Москву.