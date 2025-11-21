Падение бойца: украинский гимн и нацистское приветствие отправили звезду поп-ММА за решетку
Суд арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за экстремизм
Фото: [Женщина в наручниках/Медиасток.рф]
Известный российский боец ММА Артур Кулинский осужден на 10 суток ареста за пропаганду экстремизма. Поводом стало исполнение гимна Украины и нацистские высказывания, которые спортсмен записал на видео. Об этом пишет Lenta.ru.
Тимирязевский районный суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении Артура Кулинского. Бойца признали виновным в пропаганде экстремистской символики и приговорили к 10 суткам ареста. Основанием для возбуждения дела стало видео, на котором Кулинский исполняет гимн Украины, использует нацистское приветствие и выкрикивает русофобские лозунги.
После скандала спортсмен попытался оправдаться, опубликовав извинения перед участниками специальной военной операции и правоохранительными органами. Он заявил, что его слова и действия стали следствием воздействия запрещенных веществ, которые без его ведома подсыпала в напиток обиженная на него девушка. Кулинский уверял, что не разделяет нацистскую идеологию и не поддерживает Украину. Однако суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Ранее Звезда «Сумерек» Джастин Чон подрался с незнакомцем в Петербурге.