Падение БПЛА в Ростовской области вызвало отключение электроэнергии

В Каменском районе Ростовской области зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Об этом проинформировал глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Согласно уточненным данным, в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа рухнул на трассу, соединяющую Каменск и поселок Глубокий, неподалеку от остановки у хутора Погорелов. В связи с произошедшим, движение по данному участку дороги приостановлено, территория оцеплена, уточнил губернатор.

Для проведения работ по обезвреживанию взрывного устройства на место происшествия направлена группа саперов. Временно приостановлено движение общественного транспорта по трем маршрутам, которое будет возобновлено после устранения потенциальной опасности.

Из-за внепланового отключения электроэнергии на высоковольтной линии ряд населенных пунктов в районе (хутор В. Пиховкин, поселок Каменогорье, хутор Березовый, хутор Астахов) были переключены на резервную схему электроснабжения. Перебои с электроснабжением привели к нарушениям в работе водозабора «Таловая Балка». На место аварии направлена ремонтная бригада. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что ПВО за 2,5 часа ликвидировала все цели в Ростовской, Брянской и Калужской областях.