Падение человека на пути вызвало задержки электричек в Балашихе

Утром на остановочном пункте «Заря» в подмосковной Балашихе произошло чрезвычайное происшествие. Примерно в 11:20 местный житель попал под колеса электропоезда № 6698 сообщением «Апрелевка — Крутое», сообщил портал REGIONS.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. В настоящее время сотрудники проводят осмотр территории и назначают комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося. Информация о состоянии пострадавшего и причинах, приведших к трагедии, уточняется.

Инцидент повлек за собой серьезные сбои в движении пригородных поездов. Как сообщает ТГ-канал «Подслушано МЦД-4. Апрелевка — Железнодорожная», отправление и прибытие электропоездов на данном участке происходило с задержками от 15 до 20 минут.

