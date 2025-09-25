Падение канатной дороги на Шри-Ланке унесло жизни семи монахов

На Шри-Ланке произошла трагедия: в результате обрыва троса канатной дороги погибли семь буддийских монахов, еще несколько получили различные повреждения. Об этом информировал портал Daily Mirror (DM).

Согласно информации зарубежного издания, инцидент произошел приблизительно в девять часов вечера, когда тринадцать монахов возвращались в обитель после проведения религиозных обрядов в святом месте. Издание ссылается на заявления представителей местной администрации.

Предварительная версия следствия указывает на разрыв троса, удерживающего вагончик, как причину произошедшего. Вагон перевозил монахов в гору. В публикации также уточняется, что среди жертв есть выходцы из Индии, России и Румынии. Подчеркивается, что некоторым монахам удалось избежать серьезных травм, выпрыгнув из вагона в момент падения.

