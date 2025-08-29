Еще один турист из Подмосковья попал в больницу после отдыха на Шри-Ланке

В Подмосковье госпитализировали еще одного туриста с подозрением на лихорадку денге, пишет Mash. Мужчина отдыхал на Шри-Ланке, а когда вернулся — почувствовал себя плохо и обратился к медикам.

Накануне в аналогичном состоянии к врачам обратился другой россиянин. Как оказалось, они вместе отдыхали на острове, а после возвращения начали испытывать недомогание. Врачи отметили у двух жителей Балашихи высокую температуру, озноб и ломоту в суставах.

У первого туриста врачи диагностировали лихорадку денге —вирусное заболевание, переносимое комарами. Благодаря оперативно начатому лечению, включавшему курс капельниц, состояние россиянина удалось стабилизировать.

Сейчас оба мужчины находятся на лечении. Специалисты проводят все необходимые лабораторные исследования и оказывают пациентам медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что россиянин уже месяц находится в коме в турецкой больнице.