Падение украинского беспилотника в Орле привело к эвакуации мирных жителей

После того, как дрон ВСУ рухнул на объект топливно-энергетического комплекса, местным властям пришлось эвакуировать жителей из двух многоэтажных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Свое жилье на данный момент покинуло всего семнадцать жильцов. Их разместили на новом месте и снабдили всем необходимым.

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», - написал Парахин.

На топливном объекте идет ликвидация последствий падения беспилотного летательного аппарата. Там вспыхнул пожар на площади в сто квадратных метров. Мэр утверждает, что все оперативные службы прибыли на место ЧП незамедлительно и тут же приступили к работе.

Ранее появились сообщения об ударе дрона ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу под Нижним Новгородом. На предприятии в городе Кстов, которое принадлежит компании «Лукойл», вспыхнул пожар.