Пакистан нанес авиаудар по Кабулу: над городом поднялись столбы дыма

Пакистан нанес авиаудар по столице Афганистана Кабулу. Истребители атаковали район Таймани, что подтверждают кадры столбов дыма над городом. Об этом сообщают местные СМИ.

Пакистанская авиация совершила авианалет на столичный район Кабула Таймани. Представители движения «Талибан», контролирующего Афганистан, пока не прокомментировали инцидент. Точная информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует, однако в социальных сетях активно распространяются видеоролики с поднимающимся над городом черным дымом.

Эта атака стала новым витком обострения недавнего пограничного конфликта. Всего несколькими днями ранее пакистанские военные обстреляли афганский уезд Спинбулдак, в результате чего, по разным данным, погибли 12 человек. Исламабад не впервые обвиняет Кабул в укрывательстве террористических группировок, которые совершают вылазки на его территорию. Ответные удары по афганским провинциям становятся все более масштабными, что вызывает опасения о дальнейшей эскалации насилия в регионе.

Ранее на границе Афганистана и Пакистана раздавалась стрельба.