Стало известно, чем может закончиться конфликт Индии с Пакистаном

Индия и Пакистан не будут использовать в противостоянии ядерное оружие. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ночью 5 мая новостное агентство ANI сообщило о непрекращающейся эскалации между Дели и Исламабадом. При этом отмечалось, что у пакистанских военных заканчиваются артиллерийские снаряды, часть из которых ранее была продана Украине. По этой причине Пакистан сможет вести боевые действия подобного характера не больше четырех дней.

Как заявил Маркелов, конфронтацию в Индостане нельзя назвать необычной. Также эксперт сделал прогноз касательно вероятного применения ядерного оружия.

«Никакого ядерного конфликта между Пакистаном и Индией не будет. В основе конфликта лежит история. Это одна из серий вечных конфликтов. К ним также относятся Турция и Кипр, Израиль и ХАМАС (Палестина), КНДР и Южная Корея. Это вечные тлеющие конфликты», — подчеркнул политолог.

Маркелов также считает, что на сегодняшний момент подобные противостояния являются неразрешимыми, так как каждый из их участников не настроен на прекращения противостояния из-за внутриполитической ситуации.

«Конфликты будут идти, пока не появятся поколения политиков, которые найдут способ, как конвертировать их, что выгоднее их остановить навсегда», — сказал он.

По словам политолога, такие конфликты называются «маятниковыми».

«То маятник качнется в сторону тишина-покой, то маятник качнется в сторону дипломатической работы, то маятник качнется в сторону человеческого фактора. При этом никакой политической истории в индо-пакистанском конфликте нет. В основе лежит история, которая ложится на культуру обеих стран и идеологических процессов», — уточнил Маркелов.

По его же мнению, нынешний конфликт закончится локальными боестолкновениями, которые, при худших раскладах, завершатся «сотнями смертей». Маркелов также спрогнозировал, что в итоге будет созван Совбез ООН, где примут решение, необходимое для успокоения сторон противостояния. При этом он подчеркнул, что военное преимущество на стороне Индии, а Россия может помочь завершить конфронтацию, выступив на стороне Дели.

В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» также читайте о том, почему конфликт между Индией и Пакистаном является одним из самых долгих и опасных.