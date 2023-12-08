Пакистан планирует увеличить закупку нефти в России

Как отметил министр торговли и промышленности Пакистана Джохар Иджаз, государство является крупным потребителем нефти и тратит на нее около 10 миллиардов долларов. Страна уже получила первые поставки из России и считает, что готова увеличить поставки из России.

Также министр добавил, что отношения России и Пакистана развиваются в различных областях. Государство рассчитывает развить торговые связи и укрепить сотрудничество с увеличением ввоза и вывоза товаров.