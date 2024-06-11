Палестинские радикалы ХАМАС согласились освободить из своего плена двух россиян

Палестинское боевое движение ХАМАС может освободить двух граждан РФ, удерживаемых в заложниках. Однако для этого нужно соблюдение одного условия. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости .

Россия находится на связи с палестинскими радикалами по вопросу освобождения заложников. Пока известно, что в руках ХАМАС содержатся два гражданина РФ минимум, и их требуют освободить. Замглавы политбюро формирования Муса Абу Мазрук назвал одно условие, которое пока кажется практически невыполнимым.

«Но для этого физически нужно превращение огня для того, чтобы хамасовцы могли передать их представителям МККК», — отметил Богданов.

Прекращение огня в Газе пока представляется сложным вопросом. ЦАХАЛ лишь недавно завершил там одну из миссий, в ходе которых освободили четверых человек из палестинского плена. Из анклава также вышел россиянин, уроженец Ленобласти.

Ранее сообщалось, что отец освобожденного из плена ХАМАС россиянина рассказал о самочувствии сына.