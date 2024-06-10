Отец освобожденного из плена ХАМАС россиянина рассказал про состояние сына

Отец россиянина Андрея Козлова, которого освободили из плена палестинского движения ХАМАС, поговорил с RT. Он рассказал, как его сын пережил самые страшные восемь месяцев и в каком состоянии находится.

Собеседник телеканала отметил, что его сын не слишком рассчитывал на освобождение из плена. С начала октября Андрей находился в заложниках, пугался каждого взрыва и боялся. Условия и люди ХАМАСа постоянно менялись, нельзя было верить, что сегодня кто-то станет обращаться с ним лучше. При этом почему пленители перевозили его в цепях с места на место петербуржец не знает.

«Может, влияло, что там везде было небезопасно. Он говорит, сложно было спать, потому что взрывы бомб вокруг не давали даже иногда спать. Довольно тяжёлые условия и психологически, и физически», — подчеркнул отец россиянина Михаил.

При этом многие понимают: ЦАХАЛ освободил пленных из лап ХАМАСа на каких-то условиях. Однако это пока остается засекреченной информацией.

Напомним, что Андрея Козлова и еще ряд людей забрали с музыкального фестиваля в плен в начале октября. Четверых недавно удалось освободить из сектора Газа, включая и уроженца Санкт-Петербурга. На фестивале он подрабатывал охранником.