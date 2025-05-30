Паническая атака стала причиной трагедии в Черногории: девушка отстегнулась от парашюта и разбилась

В Черногории произошел трагический инцидент — 19-летняя туристка из Сербии погибла в результате падения с высоты во время экстремального развлечения, сообщил телеграм-канал SHOT.

Это случилось во время занятий парасейлингом. В сети быстро распространились кадры с жуткой трагедией. Предварительно установлено, что у девушки случилась паническая атака.

На кадрах видно, как взволнованная туристка начинает снимать с себя верхнюю одежду, после чего намеренно отстегивает парашют. Из-за потери фиксации девушка перевернулась и упала. Сербка разбилась, упав с 50-метровой высоты.

Представители фирмы, которая привлекает отдыхающих к парасейлингу, сообщили, что за туристами внимательно следят инструкторы, однако в момент происшествия погибшая девушка оказалась вне зоны видимости. Правоохранительные органы проводят проверку.

Парасейлинг представляет собой активный вид развлечений, при котором человек или группа закрепляются с помощью троса к транспортному средству (обычно к моторной лодке) и, используя специальный парашют, поднимаются в воздух.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе школьница погибла из-за попрыгунчика.