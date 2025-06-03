Паническая атака унесла жизнь подростка во время землетрясения в Турции

В Турции землетрясение привело к трагической гибели 14-летней девочки, скончавшейся от панического приступа, и ранениям у 69 человек. Об этом проинформировал глава МВД Турции Али Ерликая.

14-летняя Афранур Гюнлю, проживавшая в Фетхие, пережила приступ паники во время сейсмической активности. Несмотря на оказанную медицинскую помощь в госпитале, спасти ее не удалось, сообщил министр в своем аккаунте X.

Также землетрясение стало причиной травм для 69 человек, из которых 46 все еще находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

Согласно информации, предоставленной министром, разрушений жилых зданий зарегистрировано не было. Эпицентр подземных толчков располагался вблизи турецкого курортного города Мармарис.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Турции на фоне прибытия делегаций РФ и Украины 15 мая.