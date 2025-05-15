Землетрясение произошло в Турции на фоне прибытия делегаций РФ и Украины

Произошедшее в центральной части Турции землетрясение магнитудой 5,2 вызвало вопросы о возможных последствиях. По словам эксперта, землетрясение такой силы обычно вызывает сотрясения интенсивностью до 7 баллов непосредственно в эпицентре. На практике это часто приводит к трещинам на зданиях и рискам падения незакрепленных элементов конструкций. Однако серьезных разрушений ожидать не стоит.

Шебалин подчеркивает, что подобные сейсмические события редко приводят к жертвам или массовым разрушениям. Существует вероятность падения отдельных предметов.

Примечательно, что именно 15 мая в Стамбуле назначена встреча украинской и российской делегаций. В этот же день Владимир Зеленский встретился с турецким президентом в Анкаре. Сейсмособытие затронуло как раз эти два города.

Ранее сообщалось, что в Турции случилось сильное землетрясение.