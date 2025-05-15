Землетрясение произошло в Турции на фоне прибытия делегаций РФ и Украины
Сейсмолог Шебалин оценил опасность землетрясения в Стамбуле и Анкаре
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Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Петр Шебалин рассказал каналу RT, насколько опасно землетрясение, произошедшее в Турции 15 мая.
Произошедшее в центральной части Турции землетрясение магнитудой 5,2 вызвало вопросы о возможных последствиях. По словам эксперта, землетрясение такой силы обычно вызывает сотрясения интенсивностью до 7 баллов непосредственно в эпицентре. На практике это часто приводит к трещинам на зданиях и рискам падения незакрепленных элементов конструкций. Однако серьезных разрушений ожидать не стоит.
Шебалин подчеркивает, что подобные сейсмические события редко приводят к жертвам или массовым разрушениям. Существует вероятность падения отдельных предметов.
Примечательно, что именно 15 мая в Стамбуле назначена встреча украинской и российской делегаций. В этот же день Владимир Зеленский встретился с турецким президентом в Анкаре. Сейсмособытие затронуло как раз эти два города.
Ранее сообщалось, что в Турции случилось сильное землетрясение.