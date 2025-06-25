Пара пенсионеров найдена убитой в Башкирии: задержан их внук, вернувшийся с СВО

В Перми был задержан участник СВО, которого заподозрили в убийстве бабушки с дедом. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Пожилая семейная пара пропала со связи с близкими в начале июня. Она не отвечала на звонки. Тогда один из родственников решил лично наведаться к ним, но дверь в квартиру ему не открыли. Он обратился в полицию. В итоге в жилье были найдены мертвыми 76-летний мужчина и его 64-летняя супруга. Они были заколоты ножом в шею и спину. Было обнаружено, что пропала автомашина пенсионера, ее вскоре нашли в кювете в Кунгурском районе Пермского края.

«Главным подозреваемым по делу стал внук убитой пары, 20-летний Денис Х. Парень проходил службу на СВО и должен был приехать в отпуск 11 мая на 5 недель», — указал микроблог.

Поиски подозреваемого длились две недели, в итоге его обнаружили и задержали в Перми. Он уже признался в убийстве, и в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Новомосковске Тульской области правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве двух мужчин. Речь идет об инциденте, связанном с убийством директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Задержанным оказался местный бизнесмен, владеющий предприятием по продаже технической соли. Мужчина при задержании свою вину признал.