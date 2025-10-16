В Кургане приговорили серийного насильника к длительному сроку заключения

В Кургане вынесен приговор серийному насильнику, который проведет 20 лет в колонии особого режима. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по Курганской области.

Следствием и судом установлено, что 30 октября 2024 года 34-летний мужчина преследовал несовершеннолетнюю девушку от остановки общественного транспорта и совершил на нее нападение в безлюдном месте, совершив «насильственные действия сексуального характера».

Оперативные действия сотрудников полиции позволили быстро установить и задержать преступника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.

Помимо этого, установлено, что в ночь на 1 января 2024 года он напал на 19-летнюю девушку, которая оказала активное сопротивление, вынудив злоумышленника скрыться. Также, 27 апреля 2023 года, он совершил нападение на местную жительницу в центральном парке города.

Суд признал его виновным по статьям 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима, а также запретил ему заниматься работой, связанной с несовершеннолетними, в течение десяти лет.

