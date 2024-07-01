Парижская полиция взялась за разгон радикалов, бьющих витрины и поджигающих мусорные баки

В самом центре столицы Франции идут столкновения радикально настроенных протестующих с полицейскими. Правоохранители начали применять слезоточивый газ. Об этом сообщили РИА Новости .

Еще вчера вечером на парижской площади Республики начали собраться люди, которые стали выступать против результатов первого тура парламентских выборов. В какой-то момент их количество достигло одной тысячи человек. Несколько часов протесты шли мирно, но затем на площадь вышли радикально настроенные молодые люди из движения black bloc. Они принялись крушить стеклянные витрины ресторанов и кафе, бросать файеры в полицейских, а также поджигать мусорные баки.

Радикалам удалось спровоцировать полицию на силовой разгон манифестантов. Силовики, используя слезоточивый газ, почти полностью очистили площадь Республики от демонстрантов. Сейчас на ней осталось не более двухсот человек. При этом площадь заволакивает дымом от горящих на прилегающих улицах мусорных баков.

Ранее парижане выступили против передачи Макроном истребителей Mirage украинской армии. Они нарисовали граффити возле офиса одного из масс-медиа и еще в полусотне других мест. На рисунке боевые самолеты изобразили в виде гробов.