Парня, укравшего из магазина акустическую систему, задержали в подмосковных Мытищах

Сотрудники уголовного розыска задержали в Мытищах ранее судимого двадцатиоднолетнего местного жителя, подозреваемого в краже товара. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник, находясь в торговом зале одного из магазинов электроники, воспользовался моментом, когда консультант отлучился из зала, забрал со стеллажа акустическую систему и, не оплатив товар, поспешил уйти из торговой точки.

Полицейские смогли установить маршрут передвижения подозреваемого и задержали его по месту жительства. Молодой человек пояснил, что колонку он продал, а вырученные деньги он успел потратить на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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