Пару из США арестовали за продажу дочери наркоторговцу

В Соединенных Штатах арестованы 39-летняя Эшли Сиджей Роуленд и ее 40-летний спутник жизни Джошуа Дентон. Их подозревают в жестоком обращении с младшей дочерью, местонахождение которой неизвестно с 2022 года. По данным расследования, пара могла продать двухлетнюю малышку наркодилеру, сообщило издание New York Post.

По словам старших детей Роуленд, мать и ее сожитель использовали пневматическое оружие против их сестры, били ее деревянной палкой и держали взаперти в шкафу. Помимо этого, отчим пытался заставить девочку есть острый перец и заливал ей в глаза жгучий соус.

В 2022 году стало известно, что пара обменяла дочь на наркотики. Мать девочки полагает, что покупатель мог вывезти ребенка за границу, в Мексику.

Представители власти заявили, что в соответствии с местным законодательством паре грозит суровое наказание. Они также выразили надежду на скорейшее обнаружение пропавшей девочки, которой сейчас должно быть около шести лет.

