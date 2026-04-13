Пасхальная ночь в Рязанской области прошла без происшествий

Пасхальная ночь в Рязанской области прошла без единого происшествия, и это не случайность. С 11 на 12 апреля службы и крестные ходы состоялись в 209 населенных пунктах — от крупных храмов до маленьких сельских церквей. Всего на праздник Светлого Христова Воскресения собралось больше 31 тыс. человек. Об этом сообщает издание 7info.

Чтобы миллионы свечей, толпы прихожан и ночная суета не обернулись проблемами, за порядком следили почти тысяча человек. В ход пошли все резервы: 646 полицейских, 24 росгвардейца и 297 добровольных дружинников. Они работали и на входе в храмы, и на прилегающих территориях, и на дорогах.

Не было зафиксировано в Пасхальную ночь никаких драк, краж или давок. Правонарушений не зафиксировано. По сути, это лучший сценарий для любого массового мероприятия — когда о безопасности говорят только цифры в отчете, а люди просто спокойно молятся и встречают праздник.

Ранее сообщалось, что огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность прихожан во время праздничных богослужений.