Паспорт помог выжить участнику СВО: в документе застрял осколок от БПЛА

Паспорт стал спасением для участника специальной военной операции (СВО). Об этом военнослужащий рассказал корреспондентам «Комсомольской правды».

Военнослужащий выполняет обязанности водителя. В начале октября его транспортное средство подверглось атаке украинских беспилотников в тот момент, когда он перевозил трех бойцов. Один из дронов взорвался прямо в салоне, но все, кто находился внутри, смогли остаться в живых.

После прибытия в медицинское учреждение водитель заметил осколок, который застрял в его паспорте. По его словам, осколок остановился именно на странице с фотографией мужчины.

Ранее сообщалось, что житель деревни Грузское под Белгородом ранен в результате ночной атаки БПЛА.