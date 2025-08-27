Пассажир автобуса в Санкт-Петербурге напал на контролера

В Северной столице потасовка между пассажиром и проверяющим билеты в автобусе обернулась нанесением телесных повреждений последнему. Дебошир был оперативно задержан, о чем проинформировала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент имел место 26-го августа в Невском районе города. В правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии в автобусе маршрута №4, следовавшем возле дома номер 106 по Октябрьской набережной.

В пресс-службе сообщили, что прибывшие на место сотрудники полиции установили, что примерно в 20:40 20-летний пассажир, находившийся под воздействием алкоголя, нанес удар кулаком 52-летнему контролеру, а также повредил его пропуск.

Правонарушитель был доставлен в полицейский участок. В отношении него был оформлен административный протокол за мелкое хулиганство. В настоящий момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Сообщается также, что пострадавший отказался от предложенной ему медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пенсионерка сломала палец подростку за отказ уступить место.