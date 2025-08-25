Пенсионерка потребовала уступить место и сломала палец подростку в Красноярске

В Красноярске пожилая женщина нанесла травму 13-летнему мальчику, отказавшемуся освободить для нее место в общественном транспорте, сломав ему палец. Видеозапись происшествия появилась в сообществе «ТВК Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как утверждает мать пострадавшего, на остановке в автобус вошла пенсионерка и потребовала, чтобы ее сын уступил ей сидячее место. Игнорируя просьбу, женщина начала хватать мальчика за одежду, оставила царапины на руке, а затем попыталась выхватить телефон и повредила ему палец.

Вмешательство других пассажиров и кондуктора, сделавших замечание, позволило усадить женщину на другое свободное кресло. Мать с сыном обратились за медицинской помощью, где у подростка был зафиксирован перелом фаланги пальца.

