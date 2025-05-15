Пассажир пытался открыть дверь самолета на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском сотрудники транспортной полиции сняли с рейса пассажира, предпринявшего попытку открыть дверь самолета в процессе полета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть Камчатского ЛО МВД России на транспорте поступила информация о том, что на борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), находится пассажир с неадекватным поведением.

Оперативно к воздушному судну прибыла группа транспортной полиции. Выяснилось, что 35-летний житель Самары, находясь в самолете, проявлял агрессию и во время полета пытался открыть выходную дверь. Игнорируя требования экипажа, он был усмирен персоналом самолета и передан сотрудникам полиции после посадки.

В настоящий момент в отношении данного гражданина проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение в соответствии с установленным порядком.

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