Пассажир Шереметьево пытался вывезти в Китай медали СССР стоимостью 350 тысяч рублей

Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду медалей и орденов СССР. Госнаграды пытался вывезти в Китай гражданин этой страны.

Как сообщила пресс-секретарь Шереметьевской таможни Анна Евтушенко, мужчину, который вылетал в Пекин, инспекторы остановили в «зеленом коридоре». В его багаже обнаружили семь орденов, Красную звезду и орденскую планку с пятью медалями, в том числе «За взятие Берлина» и «Освобождение Варшавы».

Данные награды были выпущены более полувека назад, их стоимость составляет 350 тысяч рублей. Медали и ордена относятся к предметам культурных ценностей, поэтому для их вывоза в личных целях необходим специальный разрешительный документ. Кроме того, нужно подавать пассажирскую таможенную декларацию. У гражданина КНР этих документов не оказалось.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажирки из Индии наркотические и психотропные вещества.