«Пассажир вынужден садиться за штурвал»: как сажают самолеты, если пилотам стало плохо

Самолет авиакомпании Latam совершил экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов. После посадки он умер, несмотря на помощь медиков. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря второму пилоту самолет и пассажиры были спасены. Но что, если вдруг обоим пилотам становится плохо, и управлять самолетом они больше не в состоянии?

Авиаэксперт Алексей Захаров рассказал, как действуют в таких ситуациях. Он отметил, что такие случаи происходят регулярно.

«Чаще всего это происходит с самолетами авиации общего назначения. Пассажир вынужден садиться за штурвал, потому что таким самолетом управлял один пилот», — пояснил Захаров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, большими самолетами всегда управляют два пилота, чтобы один мог подстраховать второго. Однако есть известные случаи, когда оба пилота «выходили из строя».

«Например, известная катастрофа Боинга в Афинах в 2005 году. К сожалению, там никто не выжил, но иногда самолет удается посадить без пилота. Есть известная история фармацевта, который в 2009 году посадил самолет с помощью инструкций диспетчера», — отметил собеседник издания.

Мужчине повезло, что он уже управлял одномоторными самолетами в прошлом, поэтому понял, как посадить двухмоторный благодаря помощи диспетчера с земли. Пассажир отключил автопилот, развернул самолет и приземлился, следуя пошаговым инструкциям: ему объяснили, какие кнопки нажимать и в какую сторону крутить штурвал.

Захаров добавил, что подобные ситуации отражены и в искусстве: например, в «Аэропорте» Артура Хейли и в фильме «713-й просит посадку».

Ранее авиаэксперт рассказывал о том, с чем связаны частые падения военных самолетов.