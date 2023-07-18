«Возросла нагрузка»: авиаэксперт рассказал, почему падают военные самолеты

Недавно штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае во время учебного полета. По сообщению Минобороны, крушение произошло из-за отказа двигателя.

Это не первый случай катастрофы с военным самолетом в России. В октябре в Ейске, например, также упал самолет Су-34. По разным версиям, причиной падения стали техническая неисправность или попадание птицы в двигатель.

Авиаэксперт Алексей Захаров считает, что падения военных самолетов связаны не с техническими проблемами, а с человеческим фактором.

«Сейчас сильно возросла нагрузка на летный и технический состав, участвующий в СВО, а также занимающийся подготовкой летчиков для боевых действий. Люди устают, начинают совершать ошибки», — предположил Захаров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ошибки, по словам эксперта, могут встречаться также на всех стадиях производства и эксплуатации военной техники: при конструировании, сборке, техническом обслуживании или в кабине самолета.

«Это всегда человеческий фактор, ведь что может быть не так с железом? Оно треснуло? Так это потому, что прочность неправильно посчитали на стадии проектирования. Или литейщики-металлурги не выдержали химический состав сплава, а на входном контроле этого не заметили. Как таковых ошибок в плане отказов техники на самом деле немного», — подытожил авиаэксперт.

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