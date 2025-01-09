Пассажира авиарейса задержали в Шереметьево за дебош в самолете и угрозы взорвать бомбу

Пассажира, прилетевшего рейсом в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Он устроил дебош в самолете, а затем угрожал окружающим тем, что в его багаже находится бомба. Об этом сообщил ТАСС.

После того, как воздушное судно, летевшее по маршруту Нижнекамск — Москва, село в аэропорту Шереметьево, правоохранители задержали одного из пассажиров. Тот во время полета устроил дебош.

«Во время полета он нецензурно выражался, приставал к гражданам и бортпроводникам и угрожал устроить взрыв на борту», — указали журналистам.

Самолет обыскали с помощью кинологов, никакой взрывчатки обнаружено не было. По некоторым данным, задержанный находился в невменяемом состоянии из-за выпитого алкоголя. Телеграм-канал SHOT уже успел идентифицировать злоумышленника. Он утверждает, что им является 42-летний бизнесмен из Набережных Челнов.

Ранее сообщалось о ЧП, связанном с самолетом, в Норильске. Там авиалайнер, прилетевший из Москвы, при рулежке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно пришлось отстранить на время от полетов для проверки технического состояния.