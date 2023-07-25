Пассажирка Шереметьево пыталась незаконно провезти кольцо и браслет за 2,3 миллиона рублей

Таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили в багаже пассажирки, прилетевшей из Китая, ювелирные изделия стоимостью 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба таможни воздушной гавани.

Уточняется, что гражданка КНР прилетела рейсом Пекин — Москва. При проходе «зеленого коридора» женщина не сообщила, что у нее есть кольцо и браслет, которые подлежат обязательному декларированию.

Инспекторы задержали женщину. Как показала экспертиза, украшения были новыми. Они изготовлены из золота 750 пробы, а также имеют вставки из бриллиантов, оникса, сапфиров и малахита.

Фото: [ Пресс-служба Шереметьевской таможни ]

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении данной пассажирки уголовного дела.

Ранее сообщалось, что инспекторы таможни в Шереметьево пресекли контрабанду медалей и орденов СССР, в том числе «За взятие Берлина». Государственные награды пытался вывезти в Пекин гражданин Китая.