Пассажиров с небиометрическими паспортами начали высаживать в Литве

Дочерняя компания РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила о случаях, когда литовские пограничники снимают с поездов пассажиров, предъявляющих небиометрические загранпаспорта РФ. В связи с этим, перевозчик опубликовал рекомендации для пассажиров, следующих в Калининградскую область с такими документами.

В заявлении ФПК отмечается, что при пересечении литовской границы железнодорожным транспортом пограничные службы Литвы стали высаживать пассажиров, имеющих небиометрические паспорта граждан РФ.

Чтобы избежать подобных ситуаций, путешественникам, направляющимся в Калининградскую область, советуют покупать билеты заблаговременно, не позднее чем за 28 часов до отправления.

Обязательным условием является оформление упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД), независимо от наличия шенгенской визы, а также заполнение анкеты на сайте литовских консульских учреждений.

Пассажирам, уже купившим билеты в Калининградскую область, будет отправлено СМС-уведомление об оформленном УПД-ЖД и ссылка на сайт для заполнения анкеты в консульстве Литвы.

ФПК подчеркивает, что оформление УПД-ЖД невозможно, если до отправления поезда остается менее 28 часов. Без этого документа пассажиру с небиометрическим паспортом (вне зависимости от наличия шенгенской визы) пограничная служба Литвы может отказать в пересечении границы.

В компании также заявили, что при отсутствии необходимых документов для пересечения литовской границы проводники будут предупреждать пассажиров при посадке и рекомендовать отложить поездку до оформления нужных бумаг.

Ранее сообщалось, что Литва подала иск в международный суд ОНН против Белоруссии.