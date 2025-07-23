В Италии самолет взорвался после падения на шоссе

Сверхлегкий самолет с двумя пассажирами рухнул на оживленное шоссе в итальянском городе Брешиа, взорвался и попал на видео. На борту находились адвокат из Милана и его спутница — оба погибли. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Трагедия произошла вечером 22 июля: частный самолет, вылетевший из Пьяченцы, потерял управление и врезался в дорогу Корда Молле. Машина мгновенно вспыхнула, а камеры наблюдения запечатлели момент падения и последующий взрыв.

По предварительным данным, на борту находились 58-летний миланский адвокат Серджо Равалья и его партнерша Анна Мария Де Стефано. Водители проезжавших мимо автомобилей успели затормозить, поэтому других жертв удалось избежали.

Причины катастрофы пока неизвестны. Власти Италии уже начали расследование, чтобы выяснить, могла ли стать причиной техническая неисправность или человеческий фактор.

Сверхлегкие самолеты, подобные разбившемуся, часто используются для частных перелетов, но их безопасность неоднократно вызывала вопросы у авиационных специалистов. В последние годы в Европе участились инциденты с небольшими воздушными судами, что заставляет пересмотреть правила их эксплуатации.

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