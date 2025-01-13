Рейс из Нью-Йорка экстренно сел в Казани из-за пьяного дебошира

Рейс авиакомпании «Узбекистанские авиалинии», следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, совершил экстренную посадку в Казани из-за пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщил телеграм-канал SHOT.

26-летний Сухроб У. начал распивать алкоголь и вести себя буйно в ходе полета, что вызвало недовольство окружающих. Другие пассажиры попытались его успокоить, однако дебошир не собирался слышать их замечания.

Для безопасности его связали, и самолет Boeing 787 был вынужден приземлиться в Казани 13 января в 6:10, прервав длительный почти 13-часовой перелет.

Пассажира сняли с рейса и доставили в местное отделение полиции, где был составлен протокол. Через несколько часов борт смог продолжить свой путь и удачно приземлился в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Frontier Airlines, которой принадлежит самолет, с рейса которого ранее сняли бывшего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, начала расследование произошедшего.