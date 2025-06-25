Flightradar24 засек борт из Дубая в Екатеринбург, летящий на свой страх и риск над Ираном

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Flydubai, выполняло рейс из Дубая в Екатеринбург. Это был первый рейс после заключения перемирия между Израилем и другими странами. Самолёт пролетел над территорией Ирана, что можно отследить по данным онлайн-карты сервиса Flightradar24.

По информации на 20:10 по местному времени, воздушное судно успешно направлялось к иранскому городу Керман.

Согласно информации, предоставленной сервисом, Иран разрешил международные перелёты в Тегеран и из него. Для этого необходимо получить предварительное разрешение.

На фоне вооруженного противостояния Ирана с Израилем Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело строгие ограничения для авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В частности, российским самолётам было запрещено летать в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Ирака и Иордании. Эти ограничения, по предварительной информации, должны были действовать до 26 июня текущего года.

Ранее сообщалось, что Воздушное судно, принадлежащее Республике Беларусь, также пересекло воздушное пространство Ирана. За полетом, который проходил в зоне боевых действий, наблюдали не менее 18 тысяч человек. Рейс BRU718 авиакомпании Belavia осуществлял перевозку своих пассажиров из арабского Дубая в Минск.