Пассажирский самолет повредил нос во время посадки в Владивостоке

Во время приземления в аэропорту Владивостока пассажирский лайнер повредил переднюю часть, о чем сообщил телеграм-канал «ТурДом».

Согласно информации источника, 1 сентября, выполняя рейс в пределах России, самолет столкнулся с птицами. Из-за этого инцидента носовой обтекатель получил повреждения, что привело к отмене компанией вылета в Москву.

Авиабилеты пассажиров были переоформлены на другие рейсы в Москву, запланированные на 1 и 2 сентября. Авиакомпания обеспечила пассажиров проживанием в гостинице и питанием.

