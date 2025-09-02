Пассажирский самолет повредил нос во время посадки в Владивостоке
«ТурДом»: во Владивостоке самолет столкнулся со стаей птиц и повредил нос
Фото: [unsplash.com]
Во время приземления в аэропорту Владивостока пассажирский лайнер повредил переднюю часть, о чем сообщил телеграм-канал «ТурДом».
Согласно информации источника, 1 сентября, выполняя рейс в пределах России, самолет столкнулся с птицами. Из-за этого инцидента носовой обтекатель получил повреждения, что привело к отмене компанией вылета в Москву.
Авиабилеты пассажиров были переоформлены на другие рейсы в Москву, запланированные на 1 и 2 сентября. Авиакомпания обеспечила пассажиров проживанием в гостинице и питанием.
Ранее турэксперт назвал способ выбрать надежный стыковочный авиарейс.