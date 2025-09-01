Турэксперт назвал способ выбрать надежный стыковочный авиарейс

Возросшая частота закрытий российских аэропортов и массовые отмены рейсов заставляют путешественников пересматривать подход к планированию перелетов со стыковками. В новых реалиях выбор типа соединения рейсов становится стратегическим решением, влияющим на весь маршрут. По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, существует принципиальная разница между двумя форматами пересадок. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, первый вариант предполагает использование единого билета с сквозной регистрацией багажа. В этом случае авиакомпания берет на себя полную ответственность за своевременность перевозки: при задержках предоставляет питание, гостиницу и пересаживает на следующий рейс без дополнительных затрат для пассажира. Однако такой комфорт имеет соответствующую стоимость.

Турэксперт добавил, что альтернативой становятся раздельные билеты разных авиакомпаний, что изначально кажется экономически выгодным. Но здесь путешественник сталкивается с полным персональным риском: при отмене или задержке первого рейса второй билет просто сгорает. В условиях частых закрытий аэропортов эксперты рекомендуют закладывать не менее восьми часов на стыковку, а в идеале — планировать ночевку в городе пересадки. Дополнительным осложнением становится необходимость получения багажа, прохождения таможни и повторной регистрации.

По его мнению, экономия на билетах может обернуться значительными дополнительными расходами и потерей времени. Осознанный выбор в пользу надежного, но дорогостоящего сквозного билета или рискованного, но дешевого раздельного маршрута становится не просто вопросом удобства, а необходимостью тщательного планирования в условиях непредсказуемой авиационной обстановки.

Ранее приморчанка после восьмичасового ожидания самолета поделилась советом.