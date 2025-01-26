Пассажирский самолет рейса Москва — Сочи совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет Airbus A321 доложил о поломке на борту и затребовал посадку в Саратове. Судно аварийно село в аэропорту, сообщает канал 112.

Самолет вылетел из Москвы и должен был доставить пассажиров в Сочи, однако во время полета произошла непредвиденная ситуация: из строя вышел один из двигателей. В связи с этим экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Им стала воздушная гавань «Гагарин» в Саратове.

Отмечается, что судно успешно приземлилось, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Стамбул — Москва 24 января совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани.