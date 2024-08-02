Пассажирский теплоход выскочил на мель в акватории Ладожского озера

На Ладожском озере произошло ЧП. Там сел на мель теплоход, на борту которого находилось более двухсот человек. Информацию об этом опубликовал ТАСС со ссылкой на заявление Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент случился сегодня, 2 августа, неподалеку от острова Коневец. Там пассажирское судно, которое следовало с острова Валаам в Санкт-Петербург, выскочило на мель.

«2 августа 2024 года теплоход уклонился от курса и сел на мель», — сообщили журналистам правоохранители.

На борту судна находятся 47 членов экипажа и 170 пассажиров. Никто из них не пострадал. Сейчас прокуратура выясняет все детали этого происшествия и устанавливает точные причины аварии.

Ранее ЧП, связанное с теплоходом, произошло на Волге. Там судно, двигаясь по фарватеру, врезалось в катер. На маломерном суденышке находились пять человек, все они попали в больницу. На борту теплохода никто не пострадал.