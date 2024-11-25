SHOT: основной причиной возгорания российского SSJ-100 в Анталье считается ошибка пилота

Основная версия пожара, случившегося с российским SSJ-100 в Анталье, была названа. Как сообщил SHOT, предполагается, что причиной инцидента может быть ошибка пилота.

Источник сообщает, что сильный встречный ветер слегка сместил самолет, однако 50-летний капитан Владимир Ч. не успел среагировать адекватно, что не позволило ему выполнить посадку по установленным стандартам. Он продолжительное время кружил над аэропортом, упуская из виду скорость порывов ветра.

Авиакомпания «Азимут» готова выплатить 100 тыс. рублей пассажирам Sukhoi Superjet 100.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента с самолетом SSJ100.