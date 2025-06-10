Пассажиры круиза «В космос» отравились по пути на Валаам

Не успев толком отправиться в тематический рейс «В космос», клиенты теплохода «Юрий Андропов» пожаловались на расстройство желудка. Информацией об этом поделился с «Фонтанкой» 10 июня Иван, который поехал в короткую поездку вместе со своей семьей.

Согласно данным с сайта туроператора «Водоходъ», круиз был запланирован с 9 по 11 июня. Маршрут включал путешествие из Санкт-Петербурга на Валаам и обратно. «Водоходъ» заманивал потенциальных клиентов, обещая «захватывающий круиз», в котором дети смогли бы узнать больше о «космическом пространстве».

Как рассказал Иван, на второй день плавания некоторые туристы обратились за медицинской помощью с симптомами интоксикации. Мужчина предполагает, что причиной стал ужин, который был подан накануне на борту теплохода.

По словам Ивана, возмущенные пассажиры выстроились в очередь у стойки регистрации, требуя возврата денежных средств, так как из-за плохого самочувствия они не могли воспользоваться услугами питания и экскурсиями. Сотрудники приняли жалобы и пообещали, что представители компании свяжутся с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергической реакции на солнце.