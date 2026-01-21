Пассажиры направили жалобу на агрессивный рейд контролеров в Москве

Жители Москвы направили официальную жалобу на действия сотрудников транспортной службы, которые провели агрессивный рейд по проверке билетов в автобусах у станции метро «Войковская». По утверждению пассажиров, перед началом проверки были умышленно созданы условия, исключающие легальную оплату проезда, пишут в Telegram-каналах.

Согласно свидетельствам пострадавших, инцидент произошел по стандартной схеме, но с грубыми нарушениями. Один из пассажиров в своем обращении подробно описал ситуацию: «Был в автобусе во время рейда. Действовали грубо. Водители специально выключили валидаторы на предпоследней остановке, чтобы нельзя было оплатить. Двери были заблокированы. По сути это прямое нарушение закона».

Очевидцы также сообщают, что во время рейда действия контролеров вышли за рамки обычной проверки. По их словам, имело место фактическое ограничение свободы передвижения: двери транспорта были заблокированы, автобус был принудительно направлен на стоянку, а пассажиры — удержаны внутри. Эти факты легли в основу коллективной жалобы.

В обращении, направленном в профильные надзорные органы, жители потребовали провести проверку в связи с «грубыми нарушениями прав пассажиров при проведении контрольных мероприятий». Главный тезис жалобы заключается в том, что со стороны транспортной службы не была обеспечена сама возможность оплаты проезда, после чего пассажиры были обвинены в его неоплате.

