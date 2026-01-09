Стали известны подробности об инциденте с самолетом в аэропорту Архангельска

Самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом из Санкт-Петербурга, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска. Как выяснили в ТАСС , инцидент произошел при завершении посадки. По предварительным данным, пределы ВПП пересекла передняя стойка шасси воздушного судна.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, угрозы безопасности пассажиров не возникало. Высадка людей на землю была организована через заднюю дверь самолета в штатном режиме. При этом авиакомпания уже запросила у аэропорта данные о коэффициенте сцепления на полосе. Эта информация необходима для сверки с теми данными, которые были предоставлены экипажу перед принятием решения о посадке.

«После посадки рейса FV6305 Санкт-Петербург — Архангельск за 9 января произошло незначительное пересечение самолетом пределов ВПП передней стойкой шасси», — говорится в сообщении.

Для установления всех причин и обстоятельств события создана специальная комиссия. Ее задача — проанализировать действия экипажа, техническое состояние самолета и условия, сложившиеся в аэропорту в момент приземления.

