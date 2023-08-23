Патроны, гранаты и оружие: все это обнаружили полицейские у мужчины в подмосковном Королеве

Сотрудники полиции по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержали в Королеве пятидесятитрехлетнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

При обыске в гаражном боксе, а также в багажнике автомобиля злоумышленника были обнаружены и изъяты десять предметов, конструктивно схожих с пистолетами, автоматами, охотничьим карабином, обрезами винтовки и ружья, помповым гладкоствольным ружьем. А также более шесть тысяч патронов различного калибра, восемь гранат и основные части к различным моделям огнестрельного оружия.

Согласно криминалистическому исследованию, часть патронов изготовлена промышленным способом, а нарезная винтовка, в конструкцию которой самодельным способом внесены изменения, является огнестрельным оружием. При этом все исследованное пригодно для произведения выстрелов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Королевским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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