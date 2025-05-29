Патрульный самолет ВМС Южной Кореи потерпел крушение: трое погибших

Агентство Yonhap сообщило , что как минимум трое членов экипажа патрульного самолета P-3 Orion южнокорейских военно-морских сил погибли в результате крушения.

На борту воздушного судна находилось четверо военнослужащих. В настоящее время Военно-морские силы Республики Корея проводят расследование для выяснения обстоятельств и причин произошедшей катастрофы.

Известно, что самолет вылетел с авиационной базы, расположенной в городе Пхохан, примерно в 13:43 по местному времени (07:43 мск). Практически сразу после взлета, около 13:50, свидетели сообщили о задымлении в районе холма неподалеку от базы. На место аварии были немедленно направлены команды пожарных.

Ранее сообщалось, что Израиль уничтожил гражданский самолет в Йемене.