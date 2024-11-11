Российский Черноморский флот способен противостоять угрозам с моря. По этой причине все слухи о том, что он потерпел поражение, ложны. Такое заявление сделал помощник президента России Николай Патрушев, его слова привела газета «Коммерсантъ».

По его словам, он лично посетил флот, который действует на Черном море и убедился в его боеспособности и готовности ответить на любой вызов.

«Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это при том, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами», — указал Патрушев.

Советник президента Путина добавил, что Россия прочно удерживает свои позиции военно-морской державы, одной из ведущих в мире. Одной из задач флота является ядерное сдерживание вероятного противника, и ВМС справляется с этой задачей.

Ранее Патрушев уже заявлял, что одной из задач коллективного Запада является отстранение РФ от Черного моря. Это традиционная для англосаксов политика, которую они проводят длительное время.