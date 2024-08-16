Помощник президента России Николай Патрушев считает, что вторжение украинской армии было спланировано при участии НАТО и непосредственно Соединенных Штатов. Его точку зрения изложили «Известия».

Он выразил мнение, что без разрешения Америки ВСУ вряд ли осмелились бы вторгнуться в российский регион. Тем более, что именно благодаря Западу Украину возглавила преступная хунта, которую продолжают накачивать оружием и деньгами, для нее обучают бойцов.

«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», - указал Патрушев.

Он также добавил, что данная операция вызвана приближением неминуемого краха режима Зеленского, и она отлично укладывается в логику политики лжи и провокаций, которой обычно руководствуются США.

Ранее сообщалось, что указом президента РФ была создана Морская коллегия, и ее главой назначен Николай Патрушев. Задачей вновь созданного ведомства станет поддержание безопасности России в Мировом океане.