ВСУ вновь пытались осуществить атаку с использованием беспилотников, запускаемых с мобильной платформы, пишет телеграм-канал SHOT. На этот раз украинские боевики планировали использовать обычный грузовой автомобиль, действующий с территории Украины.

По имеющейся информации, российские военные засекли передвижение подозрительного большегрузного автомобиля в приграничной зоне, на стыке Черниговской и Сумской областей. В кузове фуры, помимо партии беспилотников, предположительно, также находилась мобильная группа для их обслуживания и запуска.

Российская разведка своевременно вскрыла подготовку к операции. В результате этого по обнаруженной цели в районе населенного пункта Хильчичи, откуда, как отмечается, регулярно производятся запуски дронов по российской территории, был нанесен мощный высокоточный удар из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Грузовик противника вместе со всем содержимым и находившимся в нем личным составом был полностью уничтожен.

Эту попытку можно рассматривать как своеобразный ремейк прошлогодней операции под условным «Паутина», в ходе которой ВСУ атаковали несколько российских аэродромов в глубине российской территории. Тогда для логистики использовались маршруты через третьи страны.

В частности, в подготовке той операции Украину обвиняли власти Грузии, заявившие, что Киев использовал территорию республики для провоза компонентов дронов и взрывчатых веществ.

